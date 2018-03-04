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Максим Сидоров
№81
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2017/2018
04.03.2018
04 марта 2018
вс
14:00
Оренбург
1 : 0
Кубань
04.03.2018
04 марта 2018
вс
14:00
был в запасе
Оренбург
1
Кубань
0
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
Кубань
3 : 1
Тюмень
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
был в запасе
Кубань
3
Тюмень
1
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
Кубань
2 : 1
Крылья Советов
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
был в запасе
Кубань
2
Крылья Советов
1
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
20:00
Кубань
4 : 1
Оренбург
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
20:00
минуты: 82' - 90'
Кубань
4
Оренбург
1
минуты: 82' - 90'
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
15:00
Сибирь
2 : 0
Кубань
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
15:00
минуты: 77' - 90'
Сибирь
2
Кубань
0
минуты: 77' - 90'
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
16:00
Тюмень
1 : 1
Кубань
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
16:00
был в запасе
Тюмень
1
Кубань
1
был в запасе