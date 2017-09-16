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Матч-центр
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Максим Бориско
№67
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
Кубань
2 : 2
Факел
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
был в запасе
Кубань
2
Факел
2
был в запасе
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
Сочи
2 : 2
Кубань
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
был в запасе
Сочи
2
Кубань
2
был в запасе
26.07.2017
26 июля 2017
ср
20:00
Кубань
1 : 0
Шинник
26.07.2017
26 июля 2017
ср
20:00
был в запасе
Кубань
1
Шинник
0
был в запасе