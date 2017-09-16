Максим Бориско
№67
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 18:00
Кубань
2 : 2
Факел
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 18:00
был в запасе
Кубань
2
Факел
2
был в запасе
30.07.2017 30 июля 2017 вс 16:00
Сочи
2 : 2
Кубань
30.07.2017 30 июля 2017 вс 16:00
был в запасе
Сочи
2
Кубань
2
был в запасе
26.07.2017 26 июля 2017 ср 20:00
Кубань
1 : 0
Шинник
26.07.2017 26 июля 2017 ср 20:00
был в запасе
Кубань
1
Шинник
0
был в запасе