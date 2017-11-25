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Александр Джумаев
№70
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
17:00
Кубань
1 : 0
Сибирь
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
17:00
был в запасе
Кубань
1
Сибирь
0
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
Кубань
3 : 1
Тюмень
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
минуты: 87' - 90'
Кубань
3
Тюмень
1
минуты: 87' - 90'
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
15:00
Кубань
0 : 1
Сочи
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
15:00
был в запасе
Кубань
0
Сочи
1
был в запасе
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
17:00
Кубань
1 : 1
Волгарь
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
17:00
был в запасе
Кубань
1
Волгарь
1
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
Кубань
2 : 1
Крылья Советов
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
был в запасе
Кубань
2
Крылья Советов
1
был в запасе