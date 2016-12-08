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Томаш Пожнар
№18
Нападающий
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Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
21:00
Виктория
3 : 2
Аустрия
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
21:00
минуты: 90' - 90'
Виктория
3
Аустрия
2
минуты: 90' - 90'
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
23:05
Рома
4 : 1
Виктория
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
23:05
был в запасе
Рома
4
Виктория
1
был в запасе
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
21:00
Астра
1 : 1
Виктория
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
21:00
был в запасе
Астра
1
Виктория
1
был в запасе
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
Виктория
1 : 2
Астра
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
минуты: 53' - 90'
Виктория
1
Астра
2
минуты: 53' - 90'
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
Аустрия
0 : 0
Виктория
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Аустрия
0
Виктория
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
Виктория
1 : 1
Рома
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 84' - 90'
Виктория
1
Рома
1
минуты: 84' - 90'