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Матч-центр
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Томаш Яничек
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
Фастав
0 : 2
Локомотив
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
минуты: 65' - 90'
Фастав
0
Локомотив
2
минуты: 65' - 90'
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
Локомотив
3 : 0
Фастав
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
был в запасе
Локомотив
3
Фастав
0
был в запасе