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Элдар Цивич
№17
Полузащитник
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Команда
Ференцварош
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
28 мая 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
Ференцварош
2 : 2
Эспаньол
12'
12'
12'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Ференцварош
2
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90'
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
23:00
Ференцварош
0 : 0
ЦСКА
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Ференцварош
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
ЦСКА
0 : 1
Ференцварош
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Ференцварош
1
минуты: 1' - 90'
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
19:55
Ференцварош
0 : 3
Лудогорец
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Ференцварош
0
Лудогорец
3
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Эспаньол
1 : 1
Ференцварош
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
был в запасе
Эспаньол
1
Ференцварош
1
был в запасе