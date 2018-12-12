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Матч-центр
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Якуб Ржезничек
№37
Нападающий
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Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
26 мая 1988 (32) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
12.12.2018
12 дек. 2018
ср
20:55
Виктория
2 : 1
Рома
12.12.2018
12 дек. 2018
ср
20:55
минуты: 87' - 90'
Виктория
2
Рома
1
минуты: 87' - 90'
27.11.2018
27 нояб. 2018
вт
20:55
ЦСКА
1 : 2
Виктория
27.11.2018
27 нояб. 2018
вт
20:55
минуты: 80' - 90'
ЦСКА
1
Виктория
2
минуты: 80' - 90'
07.11.2018
07 нояб. 2018
ср
23:00
Виктория
0 : 5
Реал
07.11.2018
07 нояб. 2018
ср
23:00
минуты: 80' - 90'
Виктория
0
Реал
5
минуты: 80' - 90'
23.10.2018
23 окт. 2018
вт
22:00
Реал
2 : 1
Виктория
23.10.2018
23 окт. 2018
вт
22:00
был в запасе
Реал
2
Виктория
1
был в запасе
02.10.2018
02 окт. 2018
вт
22:00
Рома
5 : 0
Виктория
02.10.2018
02 окт. 2018
вт
22:00
был в запасе
Рома
5
Виктория
0
был в запасе
19.09.2018
19 сент. 2018
ср
22:00
Виктория
2 : 2
ЦСКА
88'
88'
88'
19.09.2018
19 сент. 2018
ср
22:00
минуты: 73' - 90'
Виктория
2
ЦСКА
2
минуты: 73' - 90'