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Муриш Месанович
№24
Нападающий
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Команда
Славия
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
6 июля 1990 (30) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2016/2017
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
Млада Болеслав
0 : 1
ФКСБ
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Млада Болеслав
0
ФКСБ
1
минуты: 1' - 90'
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
17:00
Ордабасы
2 : 3
Млада Болеслав
47'
47'
47'
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
17:00
47'
минуты: 1' - 90'
Ордабасы
2
Млада Болеслав
3
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
Млада Болеслав
1 : 1
Ордабасы
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Млада Болеслав
1
Ордабасы
1
минуты: 1' - 90'