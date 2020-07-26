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Антонин Барак
№72
Полузащитник
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Команда
Лечче
Гражданство
Чехия
Дата рождения
3 дек. 1994 (25) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:15
Болонья
-:-
Лечче
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Болонья
-
Лечче
-
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
Лечче
3 : 1
Брешиа
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лечче
3
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
Дженоа
2 : 1
Лечче
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Дженоа
2
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
15.07.2020
15 июля 2020
ср
22:45
Лечче
1 : 3
Фиорентина
15.07.2020
15 июля 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Фиорентина
3
минуты: 1' - 90'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
20:30
Кальяри
0 : 0
Лечче
12.07.2020
12 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Кальяри
0
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:30
Лечче
2 : 1
Лацио
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Лацио
1
минуты: 1' - 90'
04.07.2020
04 июля 2020
сб
20:30
Сассуоло
4 : 2
Лечче
04.07.2020
04 июля 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
4
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
01.07.2020
01 июля 2020
ср
22:45
Лечче
1 : 2
Сампдория
01.07.2020
01 июля 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Сампдория
2
минуты: 1' - 90'
26.06.2020
26 июня 2020
пт
22:45
Ювентус
4 : 0
Лечче
26.06.2020
26 июня 2020
пт
22:45
был в запасе
Ювентус
4
Лечче
0
был в запасе
01.03.2020
01 марта 2020
вс
17:00
Лечче
2 : 7
Аталанта
01.03.2020
01 марта 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Аталанта
7
минуты: 1' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
Рома
4 : 0
Лечче
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Рома
4
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:00
Лечче
2 : 1
СПАЛ
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
Наполи
2 : 3
Лечче
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Лечче
3
минуты: 1' - 90'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
20:00
Лечче
4 : 0
Торино
19'
19'
19'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
20:00
19'
минуты: 1' - 90'
Лечче
4
Торино
0
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Парма
2 : 0
Удинезе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Парма
2
Удинезе
0
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
14:30
Милан
3 : 2
Удинезе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
14:30
был в запасе
Милан
3
Удинезе
2
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
14:30
Удинезе
3 : 0
Сассуоло
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
14:30
был в запасе
Удинезе
3
Сассуоло
0
был в запасе
06.01.2020
06 янв. 2020
пн
20:00
Лечче
0 : 1
Удинезе
06.01.2020
06 янв. 2020
пн
20:00
был в запасе
Лечче
0
Удинезе
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:00
Удинезе
2 : 1
Кальяри
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:00
был в запасе
Удинезе
2
Кальяри
1
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Ювентус
3 : 1
Удинезе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Ювентус
3
Удинезе
1
был в запасе
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