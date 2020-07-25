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Яромир Жмрхаль
№8
Полузащитник
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Команда
Брешиа
Гражданство
Чехия
Дата рождения
2 авг. 1993 (26) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
25.07.2020
25 июля 2020
сб
18:15
Брешиа
-:-
Парма
25.07.2020
25 июля 2020
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Брешиа
-
Парма
-
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
Лечче
3 : 1
Брешиа
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лечче
3
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
Брешиа
2 : 1
СПАЛ
69', 90'
69', 90'
69', 90'
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
69', 90'
минуты: 1' - 90'
Брешиа
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
14.07.2020
14 июля 2020
вт
22:45
Аталанта
6 : 2
Брешиа
14.07.2020
14 июля 2020
вт
22:45
был в запасе
Аталанта
6
Брешиа
2
был в запасе
11.07.2020
11 июля 2020
сб
20:30
Брешиа
0 : 3
Рома
11.07.2020
11 июля 2020
сб
20:30
минуты: 46' - 90'
Брешиа
0
Рома
3
минуты: 46' - 90'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
Торино
3 : 1
Брешиа
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
минуты: 61' - 90'
Торино
3
Брешиа
1
минуты: 61' - 90'
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
Брешиа
2 : 0
Верона
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
минуты: 83' - 90'
Брешиа
2
Верона
0
минуты: 83' - 90'
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:30
Интер
6 : 0
Брешиа
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:30
минуты: 1' - 59'
Интер
6
Брешиа
0
минуты: 1' - 59'
27.06.2020
27 июня 2020
сб
18:15
Брешиа
2 : 2
Дженоа
27.06.2020
27 июня 2020
сб
18:15
минуты: 1' - 73'
Брешиа
2
Дженоа
2
минуты: 1' - 73'
22.06.2020
22 июня 2020
пн
20:30
Фиорентина
1 : 1
Брешиа
22.06.2020
22 июня 2020
пн
20:30
минуты: 1' - 66'
Фиорентина
1
Брешиа
1
минуты: 1' - 66'
09.03.2020
09 марта 2020
пн
20:30
Сассуоло
3 : 0
Брешиа
09.03.2020
09 марта 2020
пн
20:30
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
3
Брешиа
0
минуты: 1' - 90'
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
Брешиа
1 : 2
Наполи
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Брешиа
1
Наполи
2
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Ювентус
2 : 0
Брешиа
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Брешиа
0
минуты: 1' - 90'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
Брешиа
1 : 1
Удинезе
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Брешиа
1
Удинезе
1
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Сампдория
5 : 1
Брешиа
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
5
Брешиа
1
был в запасе
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
14:30
Брешиа
1 : 2
Лацио
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
14:30
был в запасе
Брешиа
1
Лацио
2
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
Парма
1 : 1
Брешиа
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Парма
1
Брешиа
1
был в запасе
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:45
Брешиа
0 : 2
Сассуоло
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:45
был в запасе
Брешиа
0
Сассуоло
2
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:00
Брешиа
3 : 0
Лечче
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:00
был в запасе
Брешиа
3
Лечче
0
был в запасе
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
СПАЛ
0 : 1
Брешиа
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
СПАЛ
0
Брешиа
1
был в запасе
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