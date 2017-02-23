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Лента
Матч-центр
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Матей Пулькраб
№24
Нападающий
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Команда
Спарта
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
23:05
Спарта
1 : 1
Ростов
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 40'
Спарта
1
Ростов
1
минуты: 1' - 40'
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
21:00
Ростов
4 : 0
Спарта
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
21:00
был в запасе
Ростов
4
Спарта
0
был в запасе