Радим Брейте
№2
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 19:00
ПАОК
2 : 0
Слован
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
ПАОК
2
Слован
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
Слован
3 : 0
Карабах
75'
75'
75'
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Слован
3
Карабах
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
Слован
1 : 3
Фиорентина
12'
12'
12'
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Слован
1
Фиорентина
3
минуты: 1' - 90'
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
Слован
1 : 2
ПАОК
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Слован
1
ПАОК
2
минуты: 1' - 90'
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 18:00
Карабах
2 : 2
Слован
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Карабах
2
Слован
2
минуты: 1' - 90'