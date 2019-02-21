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Лента
Матч-центр
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Алеш Чермак
№25
Полузащитник
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Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
1 окт. 1994 (25) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
20:55
Динамо
3 : 0
Виктория
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
20:55
был в запасе
Динамо
3
Виктория
0
был в запасе
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
23:00
Виктория
2 : 1
Динамо
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 46'
Виктория
2
Динамо
1
минуты: 1' - 46'