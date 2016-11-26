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Даниэль Сикорски
№33
Нападающий
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Команда
Химки
Гражданство
Австрия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:00
Химки
4 : 3
Мордовия
30'
30'
30'
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:00
30'
минуты: 1' - 90'
Химки
4
Мордовия
3
минуты: 1' - 90'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
13:00
Сибирь
1 : 0
Химки
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
13:00
минуты: 1' - 56'
Сибирь
1
Химки
0
минуты: 1' - 56'
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
15:00
Химки
3 : 2
Нефтехимик
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Химки
3
Нефтехимик
2
минуты: 1' - 90'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
16:00
Химки
1 : 0
Спартак-2
37'
65'
37'
65'
37'
65'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
16:00
37'
минуты: 1' - 72'
Химки
1
Спартак-2
0
минуты: 1' - 72'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
9:00
Луч
2 : 0
Химки
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
9:00
минуты: 1' - 72'
Луч
2
Химки
0
минуты: 1' - 72'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
15:00
Химки
2 : 0
Спартак-Нальчик
68'
68'
68'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
15:00
68'
минуты: 1' - 69'
Химки
2
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 69'
12.10.2016
12 окт. 2016
ср
18:30
Химки
0 : 0
Динамо
12.10.2016
12 окт. 2016
ср
18:30
минуты: 1' - 71'
Химки
0
Динамо
0
минуты: 1' - 71'
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
17:00
Волгарь
1 : 1
Химки
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 73'
Волгарь
1
Химки
1
минуты: 1' - 73'
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
20:00
Балтика
0 : 0
Химки
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
20:00
минуты: 1' - 85'
Балтика
0
Химки
0
минуты: 1' - 85'