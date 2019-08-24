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Лента
Матч-центр
Моя команда
Андрей Иван
№9
Нападающий
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Команда
Университатя
Гражданство
Румыния
Дата рождения
4 янв. 1997 (23) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2017/2018
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:00
Краснодар
1 : 1
Локомотив
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:00
был в запасе
Краснодар
1
Локомотив
1
был в запасе
27.07.2019
27 июля 2019
сб
19:00
Краснодар
3 : 0
Сочи
27.07.2019
27 июля 2019
сб
19:00
был в запасе
Краснодар
3
Сочи
0
был в запасе
20.07.2019
20 июля 2019
сб
14:00
Уфа
2 : 3
Краснодар
20.07.2019
20 июля 2019
сб
14:00
был в запасе
Уфа
2
Краснодар
3
был в запасе