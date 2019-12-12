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Матч-центр
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Свен Спранглер
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Австрия
Дата рождения
27 марта 1995 (25) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Рома
2 : 2
Вольфсберг
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Вольфсберг
2
минуты: 1' - 90'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
Вольфсберг
0 : 1
Боруссия
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Вольфсберг
0
Боруссия
1
был в запасе
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
23:00
Вольфсберг
0 : 3
Истанбул Башакшехир
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Вольфсберг
0
Истанбул Башакшехир
3
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Истанбул Башакшехир
1 : 0
Вольфсберг
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Истанбул Башакшехир
1
Вольфсберг
0
был в запасе
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
19:55
Вольфсберг
1 : 1
Рома
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Вольфсберг
1
Рома
1
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Боруссия
0 : 4
Вольфсберг
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
был в запасе
Боруссия
0
Вольфсберг
4
был в запасе