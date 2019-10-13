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Матч-центр
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Петер Зули
№99
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Австрия
Дата рождения
9 июня 1993 (27) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
21:45
Словения
0 : 1
Австрия
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
21:45
был в запасе
Словения
0
Австрия
1
был в запасе
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
Австрия
3 : 1
Израиль
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
был в запасе
Австрия
3
Израиль
1
был в запасе
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
Северная Македония
1 : 4
Австрия
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
был в запасе
Северная Македония
1
Австрия
4
был в запасе
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
Австрия
1 : 0
Словения
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
был в запасе
Австрия
1
Словения
0
был в запасе
24.03.2019
24 марта 2019
вс
20:00
Израиль
4 : 2
Австрия
58'
58'
58'
24.03.2019
24 марта 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 85'
Израиль
4
Австрия
2
минуты: 1' - 85'