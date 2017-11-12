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Матч-центр
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Эдвинас Гирдвайнис
№93
Защитник
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Команда
Томь
Гражданство
Литва
Дата рождения
17 янв. 1993 (27) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
14:00
Авангард
3 : 3
Томь
45'
45'
45'
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 69'
Авангард
3
Томь
3
минуты: 1' - 69'
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
14:30
Томь
1 : 0
Крылья Советов
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
14:30
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
14:00
Нижний Новгород
0 : 0
Томь
36'
36'
36'
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
0
Томь
0
минуты: 1' - 90'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
12:00
Томь
0 : 0
Луч
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Томь
0
Луч
0
минуты: 1' - 90'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
Ротор
2 : 0
Томь
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Ротор
2
Томь
0
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
13:00
Томь
1 : 0
Факел
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
13:00
минуты: 89' - 90'
Томь
1
Факел
0
минуты: 89' - 90'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
13:00
Томь
1 : 1
Енисей
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
18:00
Балтика
2 : 1
Томь
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
2
Томь
1
минуты: 1' - 90'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
14:00
Томь
1 : 2
Спартак-2
83'
83'
83'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
14:00
минуты: 70' - 90'
Томь
1
Спартак-2
2
минуты: 70' - 90'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
Тамбов
3 : 1
Томь
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 62'
Тамбов
3
Томь
1
минуты: 1' - 62'
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
15:00
Томь
0 : 0
Оренбург
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
15:00
был в запасе
Томь
0
Оренбург
0
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
Томь
0 : 0
Тюмень
88'
88'
88'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Томь
0
Тюмень
0
минуты: 1' - 90'
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
Сочи
2 : 0
Томь
66'
66'
66'
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
минуты: 15' - 90'
Сочи
2
Томь
0
минуты: 15' - 90'
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
15:00
Томь
1 : 3
Шинник
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Шинник
3
минуты: 1' - 90'
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
15:00
Томь
2 : 1
Волгарь
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Волгарь
1
минуты: 1' - 90'
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
15:00
Томь
2 : 1
Химки
82'
82'
82'
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Химки
1
минуты: 1' - 90'
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
Томь
2 : 1
Авангард
71'
71'
71'
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Авангард
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
Крылья Советов
0 : 1
Томь
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Томь
1
минуты: 1' - 90'
22.07.2017
22 июля 2017
сб
15:00
Томь
1 : 2
Нижний Новгород
22.07.2017
22 июля 2017
сб
15:00
был в запасе
Томь
1
Нижний Новгород
2
был в запасе