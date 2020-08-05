Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Маркус Востри
№21
Защитник
Подписаться
Команда
ЛАСК
Гражданство
Австрия
Дата рождения
19 июля 1992 (28) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
05.08.2020
05 авг. 2020
ср
22:00
Манчестер Юнайтед
-:-
ЛАСК
05.08.2020
05 авг. 2020
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Манчестер Юнайтед
-
ЛАСК
-
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
ЛАСК
0 : 5
Манчестер Юнайтед
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
был в запасе
ЛАСК
0
Манчестер Юнайтед
5
был в запасе