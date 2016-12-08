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Лента
Матч-центр
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Марко Квасина
№27
Нападающий
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Команда
Аустрия
Гражданство
Австрия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
21:00
Виктория
3 : 2
Аустрия
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
21:00
минуты: 85' - 90'
Виктория
3
Аустрия
2
минуты: 85' - 90'
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
Рома
3 : 3
Аустрия
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
был в запасе
Рома
3
Аустрия
3
был в запасе
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
Аустрия
0 : 0
Виктория
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
был в запасе
Аустрия
0
Виктория
0
был в запасе