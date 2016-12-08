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Лента
Матч-центр
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Ричард Виндбихлер
№3
Защитник
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Команда
Аустрия
Гражданство
Австрия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
21:00
Виктория
3 : 2
Аустрия
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
21:00
был в запасе
Виктория
3
Аустрия
2
был в запасе
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
23:05
Аустрия
1 : 2
Астра
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
23:05
был в запасе
Аустрия
1
Астра
2
был в запасе