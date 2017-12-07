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Лента
Матч-центр
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Осман Хаджикич
№31
Вратарь
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Команда
Аустрия
Гражданство
Австрия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2017/2018
2016/2017
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
Аустрия
0 : 0
АЕК
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
был в запасе
Аустрия
0
АЕК
0
был в запасе
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
Милан
5 : 1
Аустрия
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
был в запасе
Милан
5
Аустрия
1
был в запасе
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
Риека
1 : 4
Аустрия
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
был в запасе
Риека
1
Аустрия
4
был в запасе