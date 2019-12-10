Смайл Превляк
№20
Нападающий
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Команда
Зальцбург
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
10 мая 1995 (25) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2019 10 дек. 2019 вт 20:55
Зальцбург
0 : 2
Ливерпуль
10.12.2019 10 дек. 2019 вт 20:55
был в запасе
Зальцбург
0
Ливерпуль
2
был в запасе
27.11.2019 27 нояб. 2019 ср 23:00
Генк
1 : 4
Зальцбург
27.11.2019 27 нояб. 2019 ср 23:00
был в запасе
Генк
1
Зальцбург
4
был в запасе