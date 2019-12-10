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Лента
Матч-центр
Моя команда
Смайл Превляк
№20
Нападающий
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Команда
Зальцбург
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
10 мая 1995 (25) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
10.12.2019
10 дек. 2019
вт
20:55
Зальцбург
0 : 2
Ливерпуль
10.12.2019
10 дек. 2019
вт
20:55
был в запасе
Зальцбург
0
Ливерпуль
2
был в запасе
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
Генк
1 : 4
Зальцбург
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
был в запасе
Генк
1
Зальцбург
4
был в запасе