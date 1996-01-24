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Лента
Матч-центр
Моя команда
Хи-Чан Хванг
№19
Нападающий
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Команда
Зальцбург
Гражданство
Южная Корея
Дата рождения
26 янв. 1996 (24) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2017/2018
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
20:00
Зальцбург
2 : 2
Айнтрахт
15'
15'
15'
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Зальцбург
2
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Айнтрахт
4 : 1
Зальцбург
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
4
Зальцбург
1
минуты: 1' - 90'