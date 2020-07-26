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Матч-центр
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Бернардо (Силва )
№30
Полузащитник
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Команда
Брайтон & Хов
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
14 мая 1995 (25) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Бернли
-:-
Брайтон & Хов
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
-
Брайтон & Хов
-
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:15
Саутгемптон
1 : 1
Брайтон & Хов
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:15
был в запасе
Саутгемптон
1
Брайтон & Хов
1
был в запасе
11.07.2020
11 июля 2020
сб
22:00
Брайтон & Хов
0 : 5
Манчестер Сити
11.07.2020
11 июля 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
0
Манчестер Сити
5
минуты: 1' - 90'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:15
Брайтон & Хов
1 : 3
Ливерпуль
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:15
был в запасе
Брайтон & Хов
1
Ливерпуль
3
был в запасе
04.07.2020
04 июля 2020
сб
14:30
Норвич Сити
0 : 1
Брайтон & Хов
04.07.2020
04 июля 2020
сб
14:30
минуты: 72' - 90'
Норвич Сити
0
Брайтон & Хов
1
минуты: 72' - 90'
30.06.2020
30 июня 2020
вт
22:15
Брайтон & Хов
0 : 3
Манчестер Юнайтед
30.06.2020
30 июня 2020
вт
22:15
минуты: 81' - 90'
Брайтон & Хов
0
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 81' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
Брайтон & Хов
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
1
Брайтон & Хов
1
был в запасе
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
20:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Уотфорд
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Брайтон & Хов
1
Уотфорд
1
был в запасе
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
Вест Хэм
3 : 3
Брайтон & Хов
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
3
Брайтон & Хов
3
минуты: 1' - 90'
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Борнмут
3 : 1
Брайтон & Хов
28'
28'
28'
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Борнмут
3
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Астон Вилла
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Эвертон
1 : 0
Брайтон & Хов
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Эвертон
1
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 90'
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
15:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Челси
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
15:30
минуты: 22' - 90'
Брайтон & Хов
1
Челси
1
минуты: 22' - 90'
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
15:30
Брайтон & Хов
2 : 0
Борнмут
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
15:30
был в запасе
Брайтон & Хов
2
Борнмут
0
был в запасе
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
15:30
Тоттенхэм
2 : 1
Брайтон & Хов
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
15:30
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
2
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Брайтон & Хов
0 : 1
Шеффилд Юнайтед
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Брайтон & Хов
0
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
Кристал Пэлас
1 : 1
Брайтон & Хов
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
был в запасе
Кристал Пэлас
1
Брайтон & Хов
1
был в запасе
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
19:30
Брайтон & Хов
2 : 2
Вулверхэмптон
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
19:30
был в запасе
Брайтон & Хов
2
Вулверхэмптон
2
был в запасе
05.12.2019
05 дек. 2019
чт
23:15
Арсенал
1 : 2
Брайтон & Хов
05.12.2019
05 дек. 2019
чт
23:15
был в запасе
Арсенал
1
Брайтон & Хов
2
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
Манчестер Сити
4 : 0
Брайтон & Хов
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 67'
Манчестер Сити
4
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 67'
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