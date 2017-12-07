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Лента
Матч-центр
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Пауло Миранда
№3
Защитник
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Команда
Зальцбург
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2017/2018
2016/2017
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
23:05
Марсель
0 : 0
Зальцбург
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Марсель
0
Зальцбург
0
минуты: 1' - 90'
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
Зальцбург
0 : 0
Коньяспор
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Зальцбург
0
Коньяспор
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
Коньяспор
0 : 2
Зальцбург
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Коньяспор
0
Зальцбург
2
минуты: 1' - 90'
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
Зальцбург
1 : 0
Марсель
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Зальцбург
1
Марсель
0
минуты: 1' - 90'