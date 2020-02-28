Чикан Станкович
№1
Вратарь
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Команда
Зальцбург
Гражданство
Австрия
Дата рождения
4 нояб. 1992 (27) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.02.2020 28 февр. 2020 пт 20:00
Зальцбург
2 : 2
Айнтрахт
28.02.2020 28 февр. 2020 пт 20:00
минуты: 1' - 90'
Зальцбург
2
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Айнтрахт
4 : 1
Зальцбург
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
4
Зальцбург
1
минуты: 1' - 90'