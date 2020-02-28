Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Чикан Станкович
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Зальцбург
Гражданство
Австрия
Дата рождения
4 нояб. 1992 (27) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
20:00
Зальцбург
2 : 2
Айнтрахт
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Зальцбург
2
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Айнтрахт
4 : 1
Зальцбург
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
4
Зальцбург
1
минуты: 1' - 90'