Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Кайл Уокер-Петерс
№43
Защитник
Подписаться
Команда
Саутгемптон
Гражданство
Англия
Дата рождения
13 апр. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Саутгемптон
-:-
Шеффилд Юнайтед
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
-
Шеффилд Юнайтед
-
19.07.2020
19 июля 2020
вс
16:00
Борнмут
0 : 2
Саутгемптон
19.07.2020
19 июля 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
0
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:15
Саутгемптон
1 : 1
Брайтон & Хов
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:15
минуты: 46' - 90'
Саутгемптон
1
Брайтон & Хов
1
минуты: 46' - 90'
13.07.2020
13 июля 2020
пн
22:00
Манчестер Юнайтед
2 : 2
Саутгемптон
56'
56'
56'
13.07.2020
13 июля 2020
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Манчестер Юнайтед
2
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90'
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:00
Эвертон
1 : 1
Саутгемптон
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Эвертон
1
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90'
05.07.2020
05 июля 2020
вс
21:00
Саутгемптон
1 : 0
Манчестер Сити
05.07.2020
05 июля 2020
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Манчестер Сити
0
минуты: 1' - 90'
28.06.2020
28 июня 2020
вс
18:30
Уотфорд
1 : 3
Саутгемптон
28.06.2020
28 июня 2020
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Уотфорд
1
Саутгемптон
3
минуты: 1' - 90'
25.06.2020
25 июня 2020
чт
20:00
Саутгемптон
0 : 2
Арсенал
25.06.2020
25 июня 2020
чт
20:00
минуты: 46' - 90'
Саутгемптон
0
Арсенал
2
минуты: 46' - 90'
19.06.2020
19 июня 2020
пт
20:00
Норвич Сити
0 : 3
Саутгемптон
19.06.2020
19 июня 2020
пт
20:00
минуты: 90' - 90'
Норвич Сити
0
Саутгемптон
3
минуты: 90' - 90'
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
Саутгемптон
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
0
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
Вест Хэм
3 : 1
Саутгемптон
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Вест Хэм
3
Саутгемптон
1
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:30
Саутгемптон
1 : 2
Бернли
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Бернли
2
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
Тоттенхэм
3 : 2
Борнмут
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Тоттенхэм
3
Борнмут
2
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
15:30
Вест Хэм
2 : 3
Тоттенхэм
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
15:30
был в запасе
Вест Хэм
2
Тоттенхэм
3
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:30
Тоттенхэм
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:30
минуты: 1' - 62'
Тоттенхэм
0
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 62'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:30
Манчестер Сити
2 : 2
Тоттенхэм
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Манчестер Сити
2
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:30
Тоттенхэм
3 : 1
Астон Вилла
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
3
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90'