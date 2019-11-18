Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Димитриос Лимниос
№18
Нападающий
Подписаться
Команда
ПАОК
Гражданство
Греция
Дата рождения
27 мая 1998 (22) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
Греция
2 : 1
Финляндия
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Греция
2
Финляндия
1
минуты: 1' - 90'
05.09.2019
05 сент. 2019
чт
21:45
Финляндия
1 : 0
Греция
05.09.2019
05 сент. 2019
чт
21:45
был в запасе
Финляндия
1
Греция
0
был в запасе