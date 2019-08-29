Георгиос Якумакис
№11
Нападающий
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Команда
АЕК
Гражданство
Греция
Дата рождения
9 дек. 1994 (25) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 20:30
Трабзонспор
0 : 2
АЕК
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 20:30
был в запасе
Трабзонспор
0
АЕК
2
был в запасе
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 21:00
АЕК
1 : 3
Трабзонспор
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 21:00
был в запасе
АЕК
1
Трабзонспор
3
был в запасе