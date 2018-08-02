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Лента
Матч-центр
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Михалис Маниас
№33
Нападающий
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Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
20 февр. 1990 (30) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
21:00
Астерас
1 : 1
Хиберниан
42'
42'
42'
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Астерас
1
Хиберниан
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:45
Хиберниан
3 : 2
Астерас
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Хиберниан
3
Астерас
2
минуты: 1' - 90'