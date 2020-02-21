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Матч-центр
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Леонардо Кутрис
№23
Защитник
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Команда
Мальорка
Гражданство
Греция
Дата рождения
23 июля 1995 (25) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
23:00
Бетис
3 : 3
Мальорка
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
3
Мальорка
3
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:00
Мальорка
1 : 0
Алавес
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:00
минуты: 28' - 90'
Мальорка
1
Алавес
0
минуты: 28' - 90'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
14:00
Эспаньол
1 : 0
Мальорка
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
14:00
был в запасе
Эспаньол
1
Мальорка
0
был в запасе