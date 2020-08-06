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Лента
Матч-центр
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Георгиос Масурас
№19
Нападающий
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Команда
Олимпиакос
Гражданство
Греция
Дата рождения
1 янв. 1994 (26) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
06.08.2020
06 авг. 2020
чт
22:00
Вулверхэмптон
-:-
Олимпиакос
06.08.2020
06 авг. 2020
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
-
Олимпиакос
-
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
Олимпиакос
1 : 1
Вулверхэмптон
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 33'
Олимпиакос
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 33'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Олимпиакос
0 : 1
Арсенал
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 75'
Олимпиакос
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 75'