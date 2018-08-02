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Димитриос Хацисаяс
№5
Защитник
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Команда
ПАОК
Гражданство
Греция
Дата рождения
21 сент. 1992 (27) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
20:15
Атромитос
1 : 1
Динамо-Брест
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
20:15
минуты: 1' - 90'
Атромитос
1
Динамо-Брест
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:45
Динамо-Брест
4 : 3
Атромитос
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:45
минуты: 1' - 90'
Динамо-Брест
4
Атромитос
3
минуты: 1' - 90'