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Егор Тушев
№38
Вратарь
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Команда
Рубин
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 апр. 1998 (22) года
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
был в запасе
Краснодар
1
Рубин
0
был в запасе
20.05.2019
20 мая 2019
пн
19:00
Рубин
0 : 0
Анжи
20.05.2019
20 мая 2019
пн
19:00
был в запасе
Рубин
0
Анжи
0
был в запасе
10.05.2019
10 мая 2019
пт
19:00
Локомотив
4 : 0
Рубин
10.05.2019
10 мая 2019
пт
19:00
был в запасе
Локомотив
4
Рубин
0
был в запасе
03.05.2019
03 мая 2019
пт
16:30
Рубин
2 : 0
Оренбург
03.05.2019
03 мая 2019
пт
16:30
был в запасе
Рубин
2
Оренбург
0
был в запасе
29.04.2019
29 апр. 2019
пн
19:30
Спартак
1 : 1
Рубин
29.04.2019
29 апр. 2019
пн
19:30
был в запасе
Спартак
1
Рубин
1
был в запасе
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
19:30
Рубин
1 : 1
Уфа
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
19:30
был в запасе
Рубин
1
Уфа
1
был в запасе
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
16:30
Урал
2 : 1
Рубин
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
16:30
был в запасе
Урал
2
Рубин
1
был в запасе
12.04.2019
12 апр. 2019
пт
18:30
Крылья Советов
1 : 0
Рубин
12.04.2019
12 апр. 2019
пт
18:30
был в запасе
Крылья Советов
1
Рубин
0
был в запасе
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:30
Рубин
0 : 0
Арсенал
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:30
был в запасе
Рубин
0
Арсенал
0
был в запасе
30.03.2019
30 марта 2019
сб
11:30
Енисей
1 : 1
Рубин
30.03.2019
30 марта 2019
сб
11:30
был в запасе
Енисей
1
Рубин
1
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
16:30
Рубин
0 : 2
Ростов
16.03.2019
16 марта 2019
сб
16:30
был в запасе
Рубин
0
Ростов
2
был в запасе
09.03.2019
09 марта 2019
сб
16:30
ЦСКА
3 : 0
Рубин
09.03.2019
09 марта 2019
сб
16:30
был в запасе
ЦСКА
3
Рубин
0
был в запасе
02.03.2019
02 марта 2019
сб
19:00
Рубин
1 : 0
Ахмат
02.03.2019
02 марта 2019
сб
19:00
был в запасе
Рубин
1
Ахмат
0
был в запасе