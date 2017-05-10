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Виталий Мельниченко
№88
Вратарь
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Команда
Факел
Гражданство
Латвия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2016/2017
2015/2016
10.05.2017
10 мая 2017
ср
19:00
Факел
1 : 2
Балтика
10.05.2017
10 мая 2017
ср
19:00
был в запасе
Факел
1
Балтика
2
был в запасе
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
16:00
Факел
0 : 3
Енисей
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
16:00
был в запасе
Факел
0
Енисей
3
был в запасе
26.03.2017
26 марта 2017
вс
17:00
Мордовия
2 : 0
Факел
26.03.2017
26 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Мордовия
2
Факел
0
был в запасе
19.03.2017
19 марта 2017
вс
18:00
Факел
2 : 0
Сибирь
19.03.2017
19 марта 2017
вс
18:00
был в запасе
Факел
2
Сибирь
0
был в запасе
12.03.2017
12 марта 2017
вс
16:00
Химки
0 : 0
Факел
12.03.2017
12 марта 2017
вс
16:00
был в запасе
Химки
0
Факел
0
был в запасе
25.11.2016
25 нояб. 2016
пт
13:00
Тамбов
4 : 0
Факел
25.11.2016
25 нояб. 2016
пт
13:00
был в запасе
Тамбов
4
Факел
0
был в запасе
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
17:00
Факел
0 : 0
Тосно
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
17:00
был в запасе
Факел
0
Тосно
0
был в запасе
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
14:00
Спартак-2
1 : 0
Факел
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
14:00
был в запасе
Спартак-2
1
Факел
0
был в запасе