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Лента
Матч-центр
Моя команда
Рубен Диаш
№66
Защитник
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Команда
Бенфика
Гражданство
Португалия
Дата рождения
14 мая 1997 (23) года
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
Бенфика
3 : 3
Шахтер
36'
36'
36'
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
36'
минуты: 1' - 90'
Бенфика
3
Шахтер
3
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Шахтер
2 : 1
Бенфика
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Шахтер
2
Бенфика
1
минуты: 1' - 90'