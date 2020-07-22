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Даниил Куликов
№69
Полузащитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 июня 1998 (22) года
Рост
178
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
Урал
0 : 1
Локомотив
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
минуты: 67' - 90'
Урал
0
Локомотив
1
минуты: 67' - 90'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:30
Локомотив
2 : 1
ЦСКА
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:30
был в запасе
Локомотив
2
ЦСКА
1
был в запасе
12.07.2020
12 июля 2020
вс
16:30
Локомотив
1 : 1
Уфа
12.07.2020
12 июля 2020
вс
16:30
был в запасе
Локомотив
1
Уфа
1
был в запасе
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:30
Спартак
1 : 1
Локомотив
8'
8'
8'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:30
минуты: 1' - 46'
Спартак
1
Локомотив
1
минуты: 1' - 46'
04.07.2020
04 июля 2020
сб
20:30
Локомотив
0 : 0
Сочи
04.07.2020
04 июля 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 72'
Локомотив
0
Сочи
0
минуты: 1' - 72'
30.06.2020
30 июня 2020
вт
18:00
Локомотив
1 : 1
Крылья Советов
30.06.2020
30 июня 2020
вт
18:00
был в запасе
Локомотив
1
Крылья Советов
1
был в запасе
27.06.2020
27 июня 2020
сб
17:30
Рубин
0 : 2
Локомотив
27.06.2020
27 июня 2020
сб
17:30
был в запасе
Рубин
0
Локомотив
2
был в запасе
21.06.2020
21 июня 2020
вс
17:30
Локомотив
1 : 0
Оренбург
21.06.2020
21 июня 2020
вс
17:30
был в запасе
Локомотив
1
Оренбург
0
был в запасе
15.03.2020
15 марта 2020
вс
19:00
Ростов
1 : 3
Локомотив
15.03.2020
15 марта 2020
вс
19:00
был в запасе
Ростов
1
Локомотив
3
был в запасе
08.03.2020
08 марта 2020
вс
19:00
Локомотив
1 : 0
Ахмат
08.03.2020
08 марта 2020
вс
19:00
был в запасе
Локомотив
1
Ахмат
0
был в запасе
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
19:30
Арсенал
4 : 0
Локомотив
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
19:30
был в запасе
Арсенал
4
Локомотив
0
был в запасе
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
16:30
Локомотив
1 : 2
Динамо
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 57'
Локомотив
1
Динамо
2
минуты: 1' - 57'
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
19:30
Тамбов
2 : 3
Локомотив
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
19:30
был в запасе
Тамбов
2
Локомотив
3
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
Локомотив
1 : 1
Краснодар
72'
72'
72'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
минуты: 71' - 90'
Локомотив
1
Краснодар
1
минуты: 71' - 90'
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
19:30
Ахмат
0 : 2
Локомотив
80'
80'
80'
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
19:30
минуты: 32' - 90'
Ахмат
0
Локомотив
2
минуты: 32' - 90'
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Арсенал
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
14:00
был в запасе
Локомотив
2
Арсенал
1
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
Локомотив
1 : 0
Зенит
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Локомотив
1
Зенит
0
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
11:30
Оренбург
2 : 3
Локомотив
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
11:30
был в запасе
Оренбург
2
Локомотив
3
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
Сочи
0 : 1
Локомотив
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Сочи
0
Локомотив
1
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:00
Краснодар
1 : 1
Локомотив
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:00
был в запасе
Краснодар
1
Локомотив
1
был в запасе
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