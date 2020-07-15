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Матч-центр
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Иван Лапшов
№42
Защитник
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Команда
Оренбург
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 мая 1999 (21) год
Рост
188
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
15.07.2020
15 июля 2020
ср
20:30
Зенит
4 : 1
Оренбург
15.07.2020
15 июля 2020
ср
20:30
минуты: 84' - 90'
Зенит
4
Оренбург
1
минуты: 84' - 90'
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
18:30
Крылья Советов
1 : 1
Оренбург
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
18:30
был в запасе
Крылья Советов
1
Оренбург
1
был в запасе
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
14:00
Тамбов
3 : 0
Оренбург
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
14:00
был в запасе
Тамбов
3
Оренбург
0
был в запасе
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
14:00
Урал
1 : 2
Оренбург
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
14:00
был в запасе
Урал
1
Оренбург
2
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
11:30
Оренбург
0 : 1
Крылья Советов
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
11:30
был в запасе
Оренбург
0
Крылья Советов
1
был в запасе
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
14:00
Оренбург
2 : 0
Динамо
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
14:00
был в запасе
Оренбург
2
Динамо
0
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
14:00
Оренбург
2 : 1
Рубин
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
14:00
был в запасе
Оренбург
2
Рубин
1
был в запасе
15.07.2019
15 июля 2019
пн
20:00
Локомотив
1 : 1
Рубин
15.07.2019
15 июля 2019
пн
20:00
был в запасе
Локомотив
1
Рубин
1
был в запасе