Арсен Адамов
№76
Защитник
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Команда
Ахмат
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 окт. 1999 (20) лет
Рост
177
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.07.2020 22 июля 2020 ср 19:00
Краснодар
4 : 0
Ахмат
82'
82'
82'
22.07.2020 22 июля 2020 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
4
Ахмат
0
минуты: 1' - 90'
15.07.2020 15 июля 2020 ср 18:00
Спартак
3 : 0
Ахмат
15.07.2020 15 июля 2020 ср 18:00
был в запасе
Спартак
3
Ахмат
0
был в запасе
11.07.2020 11 июля 2020 сб 18:30
Ахмат
1 : 1
Зенит
11.07.2020 11 июля 2020 сб 18:30
был в запасе
Ахмат
1
Зенит
1
был в запасе
07.07.2020 07 июля 2020 вт 18:30
Тамбов
1 : 2
Ахмат
07.07.2020 07 июля 2020 вт 18:30
был в запасе
Тамбов
1
Ахмат
2
был в запасе
04.07.2020 04 июля 2020 сб 20:30
Ахмат
0 : 4
ЦСКА
04.07.2020 04 июля 2020 сб 20:30
был в запасе
Ахмат
0
ЦСКА
4
был в запасе
01.07.2020 01 июля 2020 ср 17:30
Арсенал
1 : 3
Ахмат
01.07.2020 01 июля 2020 ср 17:30
был в запасе
Арсенал
1
Ахмат
3
был в запасе
26.06.2020 26 июня 2020 пт 18:00
Ахмат
1 : 1
Сочи
26.06.2020 26 июня 2020 пт 18:00
был в запасе
Ахмат
1
Сочи
1
был в запасе
19.06.2020 19 июня 2020 пт 18:00
Крылья Советов
2 : 4
Ахмат
19.06.2020 19 июня 2020 пт 18:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Ахмат
4
был в запасе