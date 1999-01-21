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Матч-центр
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Идрис Умаев
№91
Нападающий
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Команда
Ахмат
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 янв. 1999 (21) год
Рост
174
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:00
Краснодар-2
2 : 2
Химки
24'
24'
24'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:00
24'
минуты: 1' - 90'
Краснодар-2
2
Химки
2
минуты: 1' - 90'
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
17:00
Химки
3 : 1
Чертаново
51'
51'
51'
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
17:00
51'
минуты: 1' - 90'
Химки
3
Чертаново
1
минуты: 1' - 90'
20.07.2019
20 июля 2019
сб
16:00
Текстильщик
1 : 4
Химки
58'
58'
58'
20.07.2019
20 июля 2019
сб
16:00
58'
минуты: 1' - 90'
Текстильщик
1
Химки
4
минуты: 1' - 90'