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Матч-центр
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Паулиньо (Виктор де Менезес)
№11
Нападающий
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Команда
Заря
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
29 мая 1993 (27) лет
Рост
177
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
19:30
Левски
0 : 4
АЕК
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Левски
0
АЕК
4
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
18:30
АЕК
3 : 0
Левски
25.07.2019
25 июля 2019
чт
18:30
минуты: 1' - 90'
АЕК
3
Левски
0
минуты: 1' - 90'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
19:30
Левски
2 : 0
Ружомберок
18.07.2019
18 июля 2019
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Левски
2
Ружомберок
0
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
19:30
Ружомберок
0 : 2
Левски
51'
51'
51'
51'
51'
51'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
19:30
51'
минуты: 1' - 90'
Ружомберок
0
Левски
2
минуты: 1' - 90'