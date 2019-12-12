Рафаэль Форстер
№90
Защитник
Подписаться
Команда
Лудогорец
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
23 июля 1990 (30) лет
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
Лудогорец
1 : 1
Ференцварош
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лудогорец
1
Ференцварош
1
был в запасе
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 23:00
Эспаньол
6 : 0
Лудогорец
12'
12'
12'
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
6
Лудогорец
0
минуты: 1' - 90'
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
Лудогорец
0 : 1
Эспаньол
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лудогорец
0
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 19:55
Ференцварош
0 : 3
Лудогорец
40', 64'
40', 64'
40', 64'
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 19:55
40', 64'
минуты: 1' - 90'
Ференцварош
0
Лудогорец
3
минуты: 1' - 90'
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
Лудогорец
5 : 1
ЦСКА
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лудогорец
5
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'