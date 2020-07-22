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Роман Евгеньев
№24
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 февр. 1999 (21) год
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
Динамо
0 : 1
Оренбург
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
Краснодар
0 : 2
Динамо
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Краснодар
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
18:00
Уфа
0 : 1
Динамо
16.07.2020
16 июля 2020
чт
18:00
был в запасе
Уфа
0
Динамо
1
был в запасе
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
Динамо
2 : 0
Крылья Советов
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
был в запасе
Динамо
2
Крылья Советов
0
был в запасе
09.07.2020
09 июля 2020
чт
17:00
Урал
2 : 1
Динамо
09.07.2020
09 июля 2020
чт
17:00
был в запасе
Урал
2
Динамо
1
был в запасе
04.07.2020
04 июля 2020
сб
16:30
Динамо
0 : 1
Арсенал
04.07.2020
04 июля 2020
сб
16:30
был в запасе
Динамо
0
Арсенал
1
был в запасе
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:00
Сочи
1 : 1
Динамо
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:00
был в запасе
Сочи
1
Динамо
1
был в запасе
27.06.2020
27 июня 2020
сб
19:00
Динамо
0 : 0
ЦСКА
27.06.2020
27 июня 2020
сб
19:00
был в запасе
Динамо
0
ЦСКА
0
был в запасе
13.03.2020
13 марта 2020
пт
19:30
Ахмат
2 : 3
Динамо
13.03.2020
13 марта 2020
пт
19:30
был в запасе
Ахмат
2
Динамо
3
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
16:30
Динамо
0 : 2
Спартак
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
16:30
был в запасе
Динамо
0
Спартак
2
был в запасе
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
19:30
Зенит
3 : 0
Динамо
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
19:30
был в запасе
Зенит
3
Динамо
0
был в запасе
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
16:30
Локомотив
1 : 2
Динамо
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
16:30
был в запасе
Локомотив
1
Динамо
2
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
Динамо
2 : 1
Ростов
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 71'
Динамо
2
Ростов
1
минуты: 1' - 71'
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
14:00
Рубин
0 : 1
Динамо
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
14:00
минуты: 69' - 90'
Рубин
0
Динамо
1
минуты: 69' - 90'
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
14:00
Динамо
1 : 1
Ахмат
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Динамо
1
Ахмат
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
0 : 1
Динамо
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
ЦСКА
0
Динамо
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
Динамо
1 : 1
Краснодар
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
минуты: 78' - 90'
Динамо
1
Краснодар
1
минуты: 78' - 90'
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
14:00
Оренбург
2 : 0
Динамо
82'
82'
82'
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Ростов
3 : 0
Динамо
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
14:00
Динамо
2 : 3
Сочи
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Сочи
3
минуты: 1' - 90'
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