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Данила Емельянов
№99
Нападающий
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Команда
Уфа
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 янв. 2000 (20) лет
Рост
180
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
Уфа
0 : 0
Арсенал
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
был в запасе
Уфа
0
Арсенал
0
был в запасе
16.07.2020
16 июля 2020
чт
18:00
Уфа
0 : 1
Динамо
55'
55'
55'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
16:30
Локомотив
1 : 1
Уфа
12.07.2020
12 июля 2020
вс
16:30
минуты: 73' - 90'
Локомотив
1
Уфа
1
минуты: 73' - 90'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:30
Ростов
1 : 2
Уфа
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:30
был в запасе
Ростов
1
Уфа
2
был в запасе
05.07.2020
05 июля 2020
вс
16:30
Уфа
1 : 1
Урал
05.07.2020
05 июля 2020
вс
16:30
был в запасе
Уфа
1
Урал
1
был в запасе
01.07.2020
01 июля 2020
ср
15:00
Уфа
0 : 0
Рубин
01.07.2020
01 июля 2020
ср
15:00
был в запасе
Уфа
0
Рубин
0
был в запасе
27.06.2020
27 июня 2020
сб
16:30
Спартак
0 : 0
Уфа
27.06.2020
27 июня 2020
сб
16:30
был в запасе
Спартак
0
Уфа
0
был в запасе
21.06.2020
21 июня 2020
вс
15:00
Уфа
2 : 1
Тамбов
21.06.2020
21 июня 2020
вс
15:00
был в запасе
Уфа
2
Тамбов
1
был в запасе
01.03.2020
01 марта 2020
вс
16:30
Краснодар
2 : 0
Уфа
01.03.2020
01 марта 2020
вс
16:30
был в запасе
Краснодар
2
Уфа
0
был в запасе
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
19:00
Ахмат
0 : 1
Уфа
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
19:00
был в запасе
Ахмат
0
Уфа
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
14:00
Крылья Советов
0 : 1
Уфа
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Уфа
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
11:30
Уфа
1 : 1
Сочи
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
11:30
был в запасе
Уфа
1
Сочи
1
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
11:30
Оренбург
0 : 0
Уфа
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
11:30
был в запасе
Оренбург
0
Уфа
0
был в запасе
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
14:00
Уфа
1 : 1
Локомотив
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Уфа
1
Локомотив
1
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
14:00
Тамбов
3 : 0
Уфа
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
14:00
был в запасе
Тамбов
3
Уфа
0
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
14:00
Уфа
1 : 1
ЦСКА
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
14:00
был в запасе
Уфа
1
ЦСКА
1
был в запасе
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
11:30
Уфа
0 : 1
Ахмат
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
11:30
был в запасе
Уфа
0
Ахмат
1
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
14:00
Рубин
0 : 0
Уфа
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 54'
Рубин
0
Уфа
0
минуты: 1' - 54'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
17:30
Уфа
1 : 0
Спартак
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
17:30
минуты: 1' - 80'
Уфа
1
Спартак
0
минуты: 1' - 80'
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:00
Динамо
0 : 0
Уфа
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
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