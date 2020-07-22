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Горан Чаушич
№20
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Сербия
Дата рождения
5 мая 1992 (28) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
Уфа
0 : 0
Арсенал
79'
79'
79'
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
15.07.2020
15 июля 2020
ср
16:00
Урал
1 : 3
Арсенал
86'
86'
86'
15.07.2020
15 июля 2020
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Урал
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90'
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:30
Арсенал
2 : 4
Крылья Советов
56'
56'
56'
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:30
минуты: 46' - 90'
Арсенал
2
Крылья Советов
4
минуты: 46' - 90'
01.07.2020
01 июля 2020
ср
17:30
Арсенал
1 : 3
Ахмат
01.07.2020
01 июля 2020
ср
17:30
минуты: 1' - 57'
Арсенал
1
Ахмат
3
минуты: 1' - 57'
27.06.2020
27 июня 2020
сб
20:00
Ростов
2 : 1
Арсенал
27.06.2020
27 июня 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 67'
Ростов
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 67'
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
Арсенал
2 : 3
Спартак
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Спартак
3
минуты: 1' - 90'
14.03.2020
14 марта 2020
сб
19:00
Арсенал
0 : 1
Рубин
90'
90'
90'
14.03.2020
14 марта 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
07.03.2020
07 марта 2020
сб
14:00
Оренбург
2 : 0
Арсенал
44'
44'
44'
07.03.2020
07 марта 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
01.03.2020
01 марта 2020
вс
19:00
Сочи
1 : 2
Арсенал
01.03.2020
01 марта 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
19:30
Арсенал
4 : 0
Локомотив
83'
83'
83'
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
19:30
83'
минуты: 1' - 90'
Арсенал
4
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'
02.12.2019
02 дек. 2019
пн
19:30
ЦСКА
0 : 1
Арсенал
02.12.2019
02 дек. 2019
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 2
Краснодар
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Краснодар
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
Арсенал
0 : 1
Зенит
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 49'
Арсенал
0
Зенит
1
минуты: 1' - 49'
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
19:00
Спартак
0 : 1
Арсенал
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
19:00
минуты: 1' - 80'
Спартак
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 80'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Ахмат
1 : 1
Арсенал
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Ахмат
1
Арсенал
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 1
Сочи
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
Арсенал
1
Сочи
1
был в запасе
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 2
ЦСКА
38'
38'
38'
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 89'
Арсенал
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 89'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:30
Арсенал
2 : 1
Оренбург
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
14:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
14:00
Арсенал
1 : 0
Уфа
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
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