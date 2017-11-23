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Давид Тейшейра
№91
Нападающий
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Команда
Витория Гимараеш
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
Зальцбург
3 : 0
Витория Гимараеш
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
был в запасе
Зальцбург
3
Витория Гимараеш
0
был в запасе
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
Витория Гимараеш
1 : 0
Марсель
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
был в запасе
Витория Гимараеш
1
Марсель
0
был в запасе
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
Марсель
2 : 1
Витория Гимараеш
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
был в запасе
Марсель
2
Витория Гимараеш
1
был в запасе
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
Коньяспор
2 : 1
Витория Гимараеш
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
был в запасе
Коньяспор
2
Витория Гимараеш
1
был в запасе