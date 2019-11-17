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Дениз Тюрук
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
29 янв. 1993 (27) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
Сезон:
2019
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
22:45
Андорра
0 : 2
Турция
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
22:45
был в запасе
Андорра
0
Турция
2
был в запасе
14.11.2019
14 нояб. 2019
чт
20:00
Турция
0 : 0
Исландия
14.11.2019
14 нояб. 2019
чт
20:00
был в запасе
Турция
0
Исландия
0
был в запасе
14.10.2019
14 окт. 2019
пн
21:45
Франция
1 : 1
Турция
14.10.2019
14 окт. 2019
пн
21:45
был в запасе
Франция
1
Турция
1
был в запасе
11.10.2019
11 окт. 2019
пт
21:45
Турция
1 : 0
Албания
11.10.2019
11 окт. 2019
пт
21:45
был в запасе
Турция
1
Албания
0
был в запасе
10.09.2019
10 сент. 2019
вт
21:45
Молдавия
0 : 4
Турция
57'
57'
57'
10.09.2019
10 сент. 2019
вт
21:45
57'
минуты: 1' - 90'
Молдавия
0
Турция
4
минуты: 1' - 90'
25.03.2019
25 марта 2019
пн
20:00
Турция
4 : 0
Молдавия
25.03.2019
25 марта 2019
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Турция
4
Молдавия
0
минуты: 1' - 90'