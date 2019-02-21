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Лента
Матч-центр
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Ахмет Джалик
№5
Защитник
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Команда
Галатасарай
Гражданство
Турция
Дата рождения
26 февр. 1994 (26) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
23:00
Бенфика
0 : 0
Галатасарай
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
23:00
был в запасе
Бенфика
0
Галатасарай
0
был в запасе
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
20:55
Галатасарай
1 : 2
Бенфика
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
20:55
был в запасе
Галатасарай
1
Бенфика
2
был в запасе