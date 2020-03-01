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Маршал (Фернандо де Оливейра)
№20
Защитник
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Команда
Лион
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
19 февр. 1989 (31) год
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
01.03.2020
01 марта 2020
вс
23:00
Лион
2 : 0
Сент-Этьен
01.03.2020
01 марта 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90'
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
Метц
0 : 2
Лион
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Метц
0
Лион
2
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Лион
1 : 1
Страсбур
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лион
1
Страсбур
1
минуты: 1' - 90'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
23:05
ПСЖ
4 : 2
Лион
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
23:05
минуты: 1' - 56'
ПСЖ
4
Лион
2
минуты: 1' - 56'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
Ницца
2 : 1
Лион
22'
22'
22'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Лион
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Лион
3 : 0
Тулуза
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лион
3
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
Бордо
1 : 2
Лион
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Лион
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
Лион
2 : 1
Ницца
34'
34'
34'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
18:30
Лион
0 : 0
Дижон
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
22:00
Сент-Этьен
1 : 0
Лион
19'
19'
19'
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Лион
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:30
Лион
0 : 1
Нант
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Нант
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Брест
2 : 2
Лион
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Брест
2
Лион
2
был в запасе